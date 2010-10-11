Томенко прогнозирует, что Янукович разгонит треть правительства

Заместитель председателя Верховной рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что после принятия нового закона о Кабинете министров Президент Виктор ЯНУКОВИЧ изменит около трети состава правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он заявил в интервью «Газете по-киевски».

«Президент может изменить до трети правительства», - сказал Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос по поводу возможных кадровых изменений в правительстве.

«Думаю, что около трети членов правительства будет освобождены», - сказал Н.ТОМЕНКО и уточнил, что это, по его мнению, произойдет в ближайшее время, «как только будет подписан закон о Кабинете министров».

«Первый принцип, которым будет мотивировать свои решения о «зачистках» в Кабмине Президент – приведение законодательства в соответствие со старой-новой Конституцией. А второй – профессионализм вместо квотного принципа», - убежден вице-спикер.

В частности, по словам Н.ТОМЕНКО, скорее всего, не будет должностей аграрного вице-премьер-министра и вице-премьер-министра по силовым вопросам. Кроме того, поскольку пока не стоит вопрос о проведении административно-территориальной реформы, является не до конца обоснованным наличие должности вице-премьер-министра по региональной политике, которую также, по мнению Н.ТОМЕНКО, могут ликвидировать.

В то же время, по его убеждению, может быть возвращена должность вице-премьер-министра по гуманитарным и социальным вопросам.

Отвечая на вопрос по поводу возможности перевыборов парламента и Президента, Н.ТОМЕНКО отметил, что если будет завершена процедура внесения изменений в Конституцию, то в соответствии с решением Верховной Рады, которое было в пятницу направлено в Конституционный Суд для получения вывода о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины, выборы в парламент состоятся 28 октября 2012 года, а Президента – 29 марта 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 8 октября Верховная Рада приняла решение направить законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины» (о проведении очередных выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, сельских, поселковых советов и сельских, поселковых, городских председателей) в Конституционный Суд Украины для получения вывода о соответствии законопроекта требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Документом предлагается проведение очередных выборов в Верховную Раду в последнее воскресенье октября пятого года ее полномочий. Очередные выборы Президента Украины предлагается проводить в последнее воскресенье марта (вместо последнего воскресенья октября) пятого года его полномочий).