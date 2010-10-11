Герман предлагает сделать в Украине три официальных языка

В Украине следует сделать три официальных языка.

Такое мнение озвучила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире 5 канала.

"Я бы предложила такой несколько нетрадиционный способ решения этой проблемы: сделать в Украине три официальных языка - украинский, русский и английский", - сказала она.

По мнению Герман, английский язык позволил бы Украине сделать "прорыв в мир".

"Сделаем в Украине три официальных языка. И вы увидите, как много молодежи будет иметь мотивацию больше учить мировых языков", - сказала замглавы администрации.

"Таким образом мы будем иметь два языка межнациональных отношений, это русский и английский. И свой родной, как официальный", - уточнила она.

Герман добавила, что это "такая идея, которую мы хотим запустить": "Я думаю, что стоит подискутировать не эту тему в обществе".

Украинская правда