Герман предлагает сделать в Украине три официальных языка
"Нетрадиционный способ решения проблемы"
В Украине следует сделать три официальных языка.
Такое мнение озвучила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире 5 канала.
"Я бы предложила такой несколько нетрадиционный способ решения этой проблемы: сделать в Украине три официальных языка - украинский, русский и английский", - сказала она.
По мнению Герман, английский язык позволил бы Украине сделать "прорыв в мир".
"Сделаем в Украине три официальных языка. И вы увидите, как много молодежи будет иметь мотивацию больше учить мировых языков", - сказала замглавы администрации.
"Таким образом мы будем иметь два языка межнациональных отношений, это русский и английский. И свой родной, как официальный", - уточнила она.
Герман добавила, что это "такая идея, которую мы хотим запустить": "Я думаю, что стоит подискутировать не эту тему в обществе".