"Батькивщину" не допустили до выборов на родине Томенко
"С одной стороны это радует"
Заместитель Председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что власти Черкасской области применяют все методы влияния, чтобы не допустить «Батькивщину» к выборам в Чернобаевском и Золотоношском районах.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.
По словам Н.ТОМЕНКО, он никогда не скрывал, что Черкасская область - его малая родина, и он активно проводил свою работу на этой территории.
"Власти, понимая, что нелегко будет там достичь значительных результатов на местных выборах, бросили все свои силы, чтобы помешать победе партии «Батькивщина», - заявил вице-спикер.
В частности, по его словам, местные власти угрожают освобождением от должностей директорам школ и руководителям коммунальных хозяйств, если они откажутся вступить в ряды Партии регионов.
"Даже после такой тотальной зачистки стало понятно, что результат в 50%-70% Партии регионов, который поставил перед собой губернатор Черкасской области, не может быть реализован", - сказал Н.ТОМЕНКО.
По его словам, поэтому нашелся другой метод - "нагло снять с регистрации в двух районах партию «Батькивщина».
Вице-спикер заметил, что с одной стороны его это радует, поскольку еще ни один Президент и губернатор его "так не боялись", чтобы, применяя весь админресурс, доходить до снятия партии с выборов, но с другой стороны ни в одной демократической стране такие действия недопустимым.
"Я, конечно, благодарю Президента и его команду за такое внимание к себе, но рекомендую не присылать в Черкасскую область таких начальников. В народе говорят, что уважают тех, кого боятся", - сказал Н.ТОМЕНКО.
Вице-спикер отметил, что такими методами местной власти в дальнейшем будет трудно работать, даже если снять всю оппозицию с выборов.
"Не выборами заканчивается жизнь, и когда местной власти Черкасской области не доверяет больше 80% (населения), то ей будет трудно реализовывать программу Президента", - убежден Н.ТОМЕНКО.