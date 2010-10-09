"Батькивщину" не допустили до выборов на родине Томенко

Заместитель Председателя Верховной Рады, один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО заявляет, что власти Черкасской области применяют все методы влияния, чтобы не допустить «Батькивщину» к выборам в Чернобаевском и Золотоношском районах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-спикера.

По словам Н.ТОМЕНКО, он никогда не скрывал, что Черкасская область - его малая родина, и он активно проводил свою работу на этой территории.

"Власти, понимая, что нелегко будет там достичь значительных результатов на местных выборах, бросили все свои силы, чтобы помешать победе партии «Батькивщина», - заявил вице-спикер.

В частности, по его словам, местные власти угрожают освобождением от должностей директорам школ и руководителям коммунальных хозяйств, если они откажутся вступить в ряды Партии регионов.

"Даже после такой тотальной зачистки стало понятно, что результат в 50%-70% Партии регионов, который поставил перед собой губернатор Черкасской области, не может быть реализован", - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, поэтому нашелся другой метод - "нагло снять с регистрации в двух районах партию «Батькивщина».

Вице-спикер заметил, что с одной стороны его это радует, поскольку еще ни один Президент и губернатор его "так не боялись", чтобы, применяя весь админресурс, доходить до снятия партии с выборов, но с другой стороны ни в одной демократической стране такие действия недопустимым.

"Я, конечно, благодарю Президента и его команду за такое внимание к себе, но рекомендую не присылать в Черкасскую область таких начальников. В народе говорят, что уважают тех, кого боятся", - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вице-спикер отметил, что такими методами местной власти в дальнейшем будет трудно работать, даже если снять всю оппозицию с выборов.

"Не выборами заканчивается жизнь, и когда местной власти Черкасской области не доверяет больше 80% (населения), то ей будет трудно реализовывать программу Президента", - убежден Н.ТОМЕНКО.