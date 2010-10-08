Янукович: после решения КС я ощутил огромную ответственность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что после решения Конституционного суда 1 октября, которым были отменены изменения в Конституцию, внесенные в декабре 2004 года, и возобновлено действие Конституции в редакции 1996 года, он получил дополнительные обязательства перед украинским народом.

Об этом он заявил сегодня в интервью программе «Шустер Live».

«1 октября я почувствовал, что огромная ответственность, возникшая в связи с решением Конституционного суда, налагает на меня еще дополнительные обязательства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, главе государства придется отвечать «за значительно больший объем полномочий перед своими избирателями, перед украинским народом». «Это всегда волнует. И нужно к этому относиться принципиально», - заявил президент.