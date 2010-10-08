Участники голодовки разместились в Александрийском избиркоме

В Александрии Кировоградской области до 50 человек увеличилось количество голодающих активистов ВО «Батьківщина», которые таким образом выражают свой протест против решения городской ТИК отказать в регистрации их кандидатам.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Кировоградской областной организации партии ВО «Батьківщина».

Участники акции протеста разместились в помещении Александрийской городской ТИК во главе с народным депутатом Валерием КАЛЬЧЕНКО (фракция БЮТ).

Как сообщал УНИАН, члены ВО «Батьківщина» объявили бессрочную голодовку прошлой ночью прямо в кабинете председателя Александрийской городской ТИК. Они обвиняют представителей Партии регионов во вмешательстве в работу ТИК и заангажированности самих членов комиссии.