Балога: теперь Януковичу не на кого переложить ответственность

Лидер “Единого центра” Виктор БАЛОГА считает смешанную систему выборов наиболее оптимальной и эффективной для Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единного центра”, такое мнение В.БАЛОГА высказал в Ровно на пресс-конференции, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о возможном возврате к смешанной системе выборов.

"Смешанная система выборов стране необходима. Тогда люди будут делегировать мандат своего доверия адресный, четко понимая, кого они избирают и что этот политик способен сделать в конкретном регионе. Избиратели должны знать своих избранников в лицо, тогда и появится надежда, что власть повернется лицом к людям", - сказал В.БАЛОГА.

В то же время лидер “ЕЦ” убежден, что политические силы, которые приходят к власти, должны отказаться от практики переписывания избирательных правил под свои капризы.

По мнению В.БАЛОГИ, отмена Конституционным Судом политической реформы 2004 года означает, что сейчас у Президента страны сконцентрированы не только полномочия, но и вся ответственность за ситуацию в стране. "Сегодня Президент может быть как автором всех побед, так и единственным виновником неудач. Ведь концентрация власти в одних руках означает одновременно концентрацию ответственности", - объяснил он, выступая в Ровно на партийном собрании кандидатов в депутаты местных органов власти.

По словам В.БАЛОГИ, "новая-старая" Конституция лишает главу государства возможности перекладывать вину за плохое состояние дел в Украине на неработающий парламент, неэффективное правительство или некомпетентных чиновников. "Пунктом номер один должны стать экономические реформы, которые так и не начались, хотя правительству уже семь месяцев. Только быстрые и ощутимые для каждого человека положительные изменения способны нейтрализовать негативный эффект от конституционного финта власти. Если этого не случится, перспектива этой власти – небытие", - убежден он.

По его мнению, сейчас Президент Украины должен начать реформирование государственного аппарата, который является излишне "раздутым". "Единый центр” и я лично неоднократно предлагали Президенту, как модернизировать правительство и всю исполнительную власть. Это поможет сохранить сотни миллионов бюджетных гривен. Сейчас Президент может это сделать сам. Конечно, правительство и чиновники против. Однако именно то, как будет реформирован Кабмин и государственные администрации, покажет, является ли Президент национальным лидером, остается ли он лишь руководителем своей команды", - считает В.БАЛОГА.

Анализируя ход избирательной гонки, лидер “Единого центра” констатировал, что региональные организации партии в целом справились с поставленными задачами. "По моему мнению, по количеству кандидатов партия может достойно соперничать с любой политической силой, в частности, и с правящей партией. Конечно, Партия регионов является нашим главным конкурентом. В зависимости от регионов, с нами также серьезно соперничают "Батькивщина", "Сильная Украина", "Фронт Змін", "Свобода". Другие партии, судя по всему, не способны создать нам какую-то серьезную конкуренцию", - сказал В.БАЛОГА.