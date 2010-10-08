Прогноз от Королевской: к 2015-му экономика будет жить «по беспределу»

Налоговый кодекс создаст налоговый рай для одних предпринимателей и налоговый ад - для других.

Об этом заявила глава комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, открывая в Верховной Раде заседание круглого стола на тему: «Налоговый кодекс – стимулирование или уничтожение экономики», сообщили УНИАН в пресс-служба Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

По мнению главы парламентского комитета, Налоговый кодекс, принятый в первом чтении – это законодательный зонтик, который создаст еще большую тень в экономике. «В этом кодексе изначально заложены схемы уклонения от уплаты налогов, в частности, путем изменения дивидендной и амортизационной политики, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Вместо рыночной в стране будет построена абсолютно теневая экономика, живущая «по беспределу». Лишь несколько отраслей получат «налоговый рай», остальные будут жить в «налоговом аду».

Глава Комитета Верховной Рады считает, что неоправданное расширение полномочий фискальных органов, ущемление интересов малого и среднего бизнеса создают условия для роста безработицы и вынужденного укрывания доходов. «В итоге теневой сектор экономики к 2015 году возрастет до 70%, - прогнозирует Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Неудивительно, что бизнес ничего хорошего от принятия Налогового кодекса не ждет: 66% опрошенных Appleton Mayer руководителей компаний, работающих в Украине, считают, что ситуация изменится к худшему».

Среди самых одиозных норм документа Н.КОРОЛЕВСКАЯ назвала усиление полномочий фискальных органов и лишение предпринимателей возможности оспаривать действия налоговых органов, что приведет к еще большему росту коррупции.

«Кроме того, новый Налоговый кодекс на 90% ликвидирует упрощенную систему налогообложения, которой пользуется около трех миллионов человек. Сознательное уничтожение единого налога является шоком для миллионов людей, которые, несмотря ни на что, за последний десяток лет научились выживать, а теперь вынуждены сворачивать бизнес. Наша задача – сделать все, чтобы этого не допустить», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она еще раз напомнила пять первоочередных мер, без принятия которых оппозиция Налоговый кодекс не поддержит: ликвидация налоговой милиции; отмена плановых проверок, введение ограничений на внеплановые не чаще одного раза в три года; запрет любых проверок предприятий в первые два года существования; 5 лет налоговых каникул для малого бизнеса; сохранение упрощенной системы.

Напомним, проект Налогового кодекса Украины был принят Верховной Радой в первом чтении 7 октября 2010 года.