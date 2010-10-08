В деле депрессивного нардепа против журналистки - новые обстоятельства

Апелляционный суд Киева отменил свое решение, которым оставил в силе решение суда первой инстанции по делу депутата Юрия Бута против журналистки "5 канала" Ольги Сницарчук.

Теперь 11 октября апелляционный суд снова будет рассматривать это дело, сообщила Сницарчук "Телекритике".

Согласно решению Подольского районного суда, журналистка Сницарчук должна уплатить депутату Буту 20 тысяч гривен за то, что назвала его в своем сюжете "отщепенцем".

По словам журналистки, Бут обратился в апелляционный суду с просьбой пересмотреть дело в связи с нововыявленными обстоятельствами.

"По словам юристов, эти нововыявленные обстоятельства состоят в том, что я, по мнению Бута, не способна заплатить 20 тысяч гривен", - сообщила Сницарчук.

"Насколько я понимаю, он хочет показательную "порку": чтобы меня наказали, перевоспитали, но не на сумму 20 тысяч гривен (я не знаю, о какой сумме сейчас идет речь и идет ли речь о сумме вообще)", - отметила она.

"Для меня это недопустимо, поскольку я считаю, что применила оценочное суждение, которое отражало факт. Поэтому я считаю, что суд должен отменить решение Подольского суда", - заявила Сницарчук.

Также она рассказала, что об этом решении апелляционного суда узнала только 8 октября

"К тому же ни мне, как ответчику, ни "5 каналу" об этом не сообщили. Это делается для меня в очень странном авральном порядке. И повестки на понедельник я не получала", - сказала Сницарчук.

Журналистка отметила, что сам Бут в пятницу в парламенте отказался комментировать журналистам свое обращение в суд, отметив, что все детали будут известны во время заседания.

Украинская правда