У Яценюка поняли, что Тимошенко не хочет выборов ВР в марте 2011-го

Крупнейшая оппозиционная сила в парламенте - Блок Юлии Тимошенко - сегодня показала в Верховной Раде, что не хочет, чтобы парламентские выборы состоялись в марте 2011 года.

Об этом заявил член политического совета партии “Фронт Змін”, председатель комитета партийного контроля Андрей ПЫШНЫЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт Змін”, сегодня народные депутаты не поддержали запрос лидера партии “Фронт Змін” Арсения ЯЦЕНЮКА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием принять все возможные меры для обеспечения реализации требований Конституции и проведения очередных выборов Верховной Рады 27 марта 2011 года. Данный запрос поддержали лишь 53 народных депутата: 28 депутатов из фракции БЮТ (в которую входят 124 депутатов) и 25 от НУ-НС (из 71). (Как известно, для поддержки запроса к Президенту Украины необходимы 150 голосов, а для направления его Президенту – 226 голосов. Перед проведением голосования относительно запроса первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК обратился к депутатам со словами: «Кто желает идти на выборы в марте?»).

А.ПЫШНЫЙ подчеркнул, что фракция БЮТ “своим неголосованием однозначно ответила на вопрос МАРТЫНЮКА - они на выборы, которые требует Конституция, идти не хотят”. По его словам, поддержка фракцией БЮТ этого запроса “продемонстрировала бы, что они не только говорят о соблюдении Конституции, которая однозначно требует проведения парламентских выборов в марте 2011 года, но и что-то для этого делают».

А.ПЫШНЫЙ отметил, что для Украины “единственным легитимным вариантом развития событий является проведение выборов 27 марта 2011 года, как того однозначно требует в настоящее время действующая Конституция».

По данным пресс-службы партии “Фронт Змін”, в депутатском запросе А.ЯЦЕНЮКА отмечено, что решением от 30 сентября Конституционный Суд возобновил действие Конституции Украины в первоначальной редакции. В соответствии с ней, народные депутаты Украины избираются сроком на четыре года, а очередные парламентские выборы проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады. В запросе сказано, что согласно Закону «О выборах народных депутатов Украины», избирательный процесс должен начаться за 120 дней до дня голосования, ЦИК объявляет о начале избирательного процесса не позже, чем за 125 дней до дня очередных выборов. «Учитывая то, что последние парламентские выборы состоялись 30 сентября 2007 года, очередные выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 27 марта 2011-го. ЦИК обязана объявить о начале избирательного процесса не позже чем 22 ноября этого года», - говорится в депутатском запросе А.ЯЦЕНЮКА.

Лидер партии “Фронт Змін” отмечает, что в случае непроведения 27 марта 2011 года выборов в парламент, все решения единственного законодательного органа Украины после этой даты будут нелегитимными. По его словам, “Украина может потерять право принимать участие в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы».

«Учитывая приведенное, прошу Вас как гаранта соблюдения Основного закона Украины, прав и свобод человека и гражданина принять все возможные меры для обеспечения реализации требований проведения очередных выборов Верховной Рады Украины 27 марта 2011 года», - отмечается в запросе народного депутата Украины А.ЯЦЕНЮКА к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.