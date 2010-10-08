ГПУ отменила свой отказ в возбуждении дела против Кучмы и Литвина?

Генеральная прокуратура Украины возобновила следственные действия по делу по обвинению бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, в связи с чем как потерпевшая сторона, так и сторона обвинения в дальнейшем не могут знакомиться с материалами уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, следственные действия по делу продолжены в соответствии со ст. 22 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В то же время, как сообщил УНИАН информированный источник, приближенный к следствию, по указанному делу Генпрокуратура сегодня отменила вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ и председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА. (Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО обжаловала постановления Генпрокуратуры об отказе в возбуждении уголовных дел в отношении Л.КУЧМЫ и В.ЛИТВИНА за отсутствием в их действиях состава преступления – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было обнаружено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе завершается.

7 октября Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест А.ПУКАЧА.