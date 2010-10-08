Мэра Алупки, главного архитектора и землеустроителя арестовали
16:11, 08 октября 2010Политика
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По решению суда
Суд сегодня решил взять под стражу мэра Алупки Андрея ХАРИТОНОВА, задержанного правоохранителями в конце сентября по подозрению в незаконной передаче в частную собственность шести земельных участков общей площадью 0,06 га, находящихся в пользовании санатория имени Боброва.
«Киевский райcуд Симферополя председателю Алупкинского городского совета, главному архитектору Алупки и землеустроителю горсовета избрал меру пресечения в виде взятия под стражу», - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма, которым располагает УНИАН.
Чиновников задержали по возбужденному в апреле делу по ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины.
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