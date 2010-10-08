На одно место депутата горсовета в Луцке претендуют 20 человек
15:28, 08 октября 2010Политика
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Медом намазано?
На одно место депутата Луцкого городского совета претендуют 20 кандидатов.
Об этом сегодня УНИАН сообщил заместитель председателя Луцкой городской территориальной избирательной комиссии Леонид БУДЦЕВ.
По его словам, в целом в мажоритарных округах выдвинуто 495 кандидатов в депутаты горсовета.
Также избирательные списки кандидатов в депутаты Луцкого горсовета подали 40 партий.
В целом в Луцкий горсовет должно быть избрано 50 депутатов.
В городе 25 избирательных округов, 80 избирательных участков, из них 10 специальных.
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