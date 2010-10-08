На одно место депутата горсовета в Луцке претендуют 20 человек

На одно место депутата Луцкого городского совета претендуют 20 кандидатов.

Об этом сегодня УНИАН сообщил заместитель председателя Луцкой городской территориальной избирательной комиссии Леонид БУДЦЕВ.

По его словам, в целом в мажоритарных округах выдвинуто 495 кандидатов в депутаты горсовета.

Также избирательные списки кандидатов в депутаты Луцкого горсовета подали 40 партий.

В целом в Луцкий горсовет должно быть избрано 50 депутатов.

В городе 25 избирательных округов, 80 избирательных участков, из них 10 специальных.