Наша Украина собрала в ВР подписи против закона о двуязычии

71 народный депутат от “Нашей Украины - Народной самообороны” не собирается голосовать за закон о языках, предложенный представителями парламентского большинства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

Он напомнил, что еще в среду фракция объявила сбор подписей среди депутатов относительно их твердого намерения не голосовать за этот проект документа. «71 депутат или подписали это письмо, или подтвердили по телефону свое намерение поставить свою подпись», - сказал А.ПАРУБИЙ.

В частности, он отметил, что некоторые депутаты, которые сейчас находятся за пределами Украины с рабочими поездками, среди которых Ольга ГЕРАСИМЬЮК и Ирина ГЕРАЩЕНКО, подтвердили свою готовность не голосовать за закон о языках.

«Но, к сожалению, во фракции нашелся человек, который не подписал это письмо, это оказался депутат БУТ, печально известный в парламенте всем журналистам», - сказал А.ПАРУБИЙ.

Он также отметил, что фракция НУ-НС обращается к своим коллегам из БЮТ провести такую же работу среди своих депутатов. «Мы должны сделать все, чтобы не допустить принятия этого закона», - сказал народный депутат.