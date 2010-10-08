ВР не стала беспокоить Януковича вопросом, почему ПР игнорирует его указ

Верховная Рада Украины не поддержала запрос народного депутата Украины Владимира ЯВОРИВСКОГО (фракция БЮТ) к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ «по поводу невыполнения Партией регионов указа Президента Украины о запрещении использования имени и изображения Президента Украины во время проведения предвыборной агитации».

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку запроса проголосовали лишь 80 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.