ВР не стала беспокоить Януковича вопросом, почему ПР игнорирует его указ
13:23, 08 октября 2010Политика
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Президент запретил использовать свое имя
Верховная Рада Украины не поддержала запрос народного депутата Украины Владимира ЯВОРИВСКОГО (фракция БЮТ) к главе государства Виктору ЯНУКОВИЧУ «по поводу невыполнения Партией регионов указа Президента Украины о запрещении использования имени и изображения Президента Украины во время проведения предвыборной агитации».
Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку запроса проголосовали лишь 80 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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