В ВР родилась идея, как еще заработать на избирательных списках

Внефракционные народные депутаты предлагают Верховной Раде предоставить право партиям и блокам исключать из списков кандидатов лиц не только до момента выборов, но и после них.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект закона о порядке замещения народных депутатов, полномочия которых прекращены досрочно, зарегистрирован в ВР внефракционными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО.

«Мы предоставляем право партиям практически чистить свои списки тех людей, которые остались неизбранными и являются кандидатами в народные депутаты», - сказал В.ПИСАРЕНКО в интервью журналистам. По его словам, партия должна иметь право не только проводить чистки до избирательной кампании, но и после нее.