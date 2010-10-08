Немыря говорил с Бузеком: в Европе обеспокоены событиями в Украине

В Украине внедряется система «потемкинской демократии».

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батьківщина», бывший вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ во время встречи с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ в рамках участия в Глобальном форуме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в частности, на встрече речь шла о перспективах европейской интеграции Украины и о внутриполитической ситуации в нашем государстве.

В этой связи Г.НЕМЫРЯ сообщил Е.БУЗЕКУ о негативных последствиях решения Конституционного Суда Украины от 1 октября и попытках действующей власти во главе с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сфальсифицировать местные выборы в Украине и лишить самую большую оппозиционную партию «Батьківщина» права принимать участие в избирательном процессе, а также о фактах, свидетельствующих о внедрении авторитарных практик в Украине, - усилении цензуры, нарушении верховенства права, фундаментальных прав и свобод человека, игнорировании прав оппозиции и использовании системы правосудия и службы безопасности для запугивания политических оппонентов, отметили в БЮТ.

«В Украине внедряется система «потемкинской демократии» во главе с авторитарным Президентом и его окружением, которые хотят лишить украинцев их конституционного права избирать власть путем свободных демократических выборов. Это опасно не только для Украины, это может быть опасно и для ЕС», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

В свою очередь Е.БУЗЕК информировал Г.НЕМЫРЮ о разговоре, который у него состоялся с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ накануне и выразил обеспокоенность сообщениями о давлении на СМИ и оппозиционные партии в Украине, а также относительно попыток действующей власти Украины помешать участию «Батьківщини» в местных выборах.

«Мы действительно обеспокоены тем, что сейчас происходит в Украине. Европейский парламент и в дальнейшем будет внимательно следить за событиями в вашем государстве», - подчеркнул он.

***Глобальный форум проходит 6-8 октября в городе Вроцлав (Польша). Форум организован Атлантическим советом США и Центром европейских стратегий с целью активизации трансатлантического диалога относительно глобальных вызовов и проблем Центральной Европы.

В Форуме принимают участие более 200 ведущих политиков и бизнесменов Европы и Америки.