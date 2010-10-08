Северинсен требует от Герман извинений за распространение лжи

Бывший содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ Ханне СЕВЕРИНСЕН требует от заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН извинений за распространение недостоверной информации относительно получения квартиры в Киеве от Блока Юлии Тимошенко.

Об этом Х.СЕВЕРИНСЕН заявила в телефонном комментарии УНИАН.

"Это абсолютно недостоверное обвинение и я требую, чтобы госпожа ГЕРМАН или подтвердила это, предоставив доказательства, или выступила с официальным опровержением и извинилась передо мной за распространение такой лжи", - сказала Х.СЕВЕРИНСЕН.

В то же время бывший содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ отметила, что во время своего пребывания в Киеве, чтобы сэкономить на расходах, останавливается в квартире, где живет сестра ее подруги.

"Я считаю такие обвинения попыткой запятнать мою репутацию как бывшего содокладчика Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине, а также как независимого эксперта. Кроме того, я считаю это попыткой бросить тень на действующих содокладчиков и мониторинг Ассамблеи как таковой. Также ставлю в известность госпожу ГЕРМАН, что действующий содокладчик Мониторингового Комитета ПАСЕ Ренате ВОЛЬВЕНД - честный и незаангажированный профессионал, преданный своему делу, который делает какие-либо выводы только после глубокого изучение ситуации и проверки имеющихся фактов. Она в Мониторинговом Комитете ПАСЕ занимается Украиной уже не первый год и хорошо осведомлена о том, что делается в Украине", - подчеркнула Х.СЕВЕРИНСЕН.

По ее мнению, такое поведение официальных представителей действующей власти свидетельствует о том, что, несмотря на свои официальные заявления, власть не удовлетворена последней Резолюцией ПАСЕ и дебатами о функционировании демократических институтов в Украине.

"Я хотела бы посоветовать госпоже ГЕРМАН не тратить свое драгоценное время на распространение фальшивой информации обо мне, а сконцентрировать свои усилия на решении проблем, жестко раскритикованных в Резолюции ПАСЕ, в частности притеснений демократических свобод и прав человека, которые происходят при Президенте Викторе ЯНУКОВИЧЕ", - добавила Х.СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщалось, 6 октября заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН в эфире телеканала "News One" обвинила Р.ВОЛЬВЕНД и Х.СЕВЕРИНСЕН в заангажированности при оценке ситуации в Украине.

"Нужно нам украинские газеты издавать на английском языке и больше иметь сайтов, которые переводятся на английский язык. И дать все адреса госпоже ВОЛЬВЕНД. Она будет лучше проинформирована о том, что делается в Украине, и не будет такой заангажированной. Она также прочитает и те материалы, которые я читала, что якобы ее коллега СЕВЕРИНСЕН получила квартиру от БЮТ в Киеве, в которой она живет. Это очень интересная информация. И я думаю, что для госпожи ВОЛЬВЕНД она также будет интересной", - сказала А.ГЕРМАН.