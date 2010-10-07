В КПУ говорят, что им удастся сделать 7 ноября государственным праздником

КПУ удастся убедить коалицию сделать 7 ноября государственным праздником и выходным днем в Украине.

Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины от КПУ, первый секретарь донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.

По его словам, сейчас ведется переговорный процесс с коалицией по данному вопросу.

«Мы ведем переговоры, мы пытаемся убедить наших коллег по коалиции в том, что бы этот праздник был в статусе государственного праздника», - сказал Н.КРАВЧЕНКО, отметив, что сегодня есть высокая вероятность, что Верховная Рада утвердит 7 ноября государственным праздником.