В КПУ говорят, что им удастся сделать 7 ноября государственным праздником
16:50, 07 октября 2010Политика
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"Мы ведем переговоры"
КПУ удастся убедить коалицию сделать 7 ноября государственным праздником и выходным днем в Украине.
Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил народный депутат Украины от КПУ, первый секретарь донецкого обкома КПУ Николай КРАВЧЕНКО.
По его словам, сейчас ведется переговорный процесс с коалицией по данному вопросу.
«Мы ведем переговоры, мы пытаемся убедить наших коллег по коалиции в том, что бы этот праздник был в статусе государственного праздника», - сказал Н.КРАВЧЕНКО, отметив, что сегодня есть высокая вероятность, что Верховная Рада утвердит 7 ноября государственным праздником.
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