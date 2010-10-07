Нотариусов обязали собирать «досье» на клиентов из «рискованных стран»

Министерство юстиции Украины обязало нотариусов, адвокатов и других субъектов ведения хозяйства, предоставляющих юридические услуги, предпринимать ряд предохранительных мер при осуществлении операций со странами, которые не выполняют рекомендаций международных организаций в сфере борьбы с отмыванием доходов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом идет речь в приказе министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, которым утверждается Положение о процедуре применения мер пресечения относительно стран, которые не выполняют или неподобающим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. Приказ издан во исполнение Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” (в редакции от 18 мая 2010 года).

Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют юридические услуги.

Так, согласно Положению, нотариусы, адвокаты и другие, определенные данным актом субъекты, должны обеспечивать относительно клиентов из рискованных стран их усиленную идентификацию; обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации; предпринимать меры по проверке достоверности и полноты информации, полученной от клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента, которые имеют высокую степень риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Нотариусы и адвокаты имеют право отказаться от проведения действий в случае, если операция будет содержать признаки подлежащей финансовому мониторингу. Об отказе в проведении финансовой операции будет извещаться Госфинмониторинг.

Нотариусы и адвокаты будут иметь также право остановить проведение финансовой операции с клиентом из рискованной страны в случае, если такая операция будет содержать признаки, предусмотренные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма».