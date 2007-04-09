Наша Украина: заявления и обращения ВР противоречат здравому смыслу

«Наша Украина» считает, что любые действия и решения народных депутатов Украины после подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Указа о роспуске парламента являются нелегитимными. Об этом идет речь в заявлении “Нашей Украины” относительно “очередного собрания народных депутатов распущенной Верховной Рады Украины V созыва”.

Как отмечается в заявлении, опубликованном на сайте “Нашей Украины”, если раньше эти решения, выходя за пределы правового поля, нарушали Конституцию и законы Украины, то «сегодняшние заявления и обращения противоречат здравому смыслу».

По мнению “нашеукраинцев”, такое поведение депутатов является попыткой за голословными обвинениями в адрес Президента Украины и оппозиции замаскировать свою ответственность за социально-экономический и политический кризис в стране.

В то же время, отмечается в заявлении, “нежелание выполнять Указ Президента свидетельствует об их страхе перед избирателями накануне досрочных парламентских выборов”.

«Наша Украина» обращается ко всем государственным институтам, гражданам Украины и мировому сообществу с призывом «не реагировать на сегодняшние и все последующие заявления, обращения и решения депутатов несуществующего парламента”.

После 2 апреля, когда был обнародован Указ Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины, они не имеют никакой юридической силы, отмечается в заявлении. “Любое попустительство их действиям является попустительством беззаконию, которое углубляет политический кризис в стране”, - подчеркивает “Наша Украина”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 апреля, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, во время которого был принят ряд заявлений и обращений народных депутатов.

В частности, ВР приняла постановление «Об обращении Верховной Рады к главам государств, правительств и парламентов стран Европы, стран – гарантов безопасности Украины, межгосударственных и межпарламентских институтов», в котором направить в Украину своих официальных представителей как посредников и наблюдателей за развитием событий в нашем государстве.

Кроме того, народные депутаты приняли обращение к украинскому народу, в котором, в частности, выступают за одновременное проведение выборов парламента, Президента и проведение по воле народа референдума относительно вступления в НАТО.

Кроме того, Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по вопросам установления должностных лиц СБУ, которые причастны к организации незаконных оперативных действий в отношении народных депутатов, судей Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии.