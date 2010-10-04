Кандидат в мэры Симферополя обещает войну маршруткам

"На городских маршрутах Симферополя будут работать автобусы большой вместимости, что позволит избавить столицу Крыму от заторов на дорогах", - обещает кандидат на должность симферопольского городского головы от Партии регионов Виктор Агеев. Как сообщает информационное агентство е-Крым политик заявил это на встрече с коллективом одного из транспортных предприятий города.

«В моей предвыборной программе есть блок, касающийся развития общественного транспорта. Там поставлена определенная задача — уменьшить количество микроавтобусов, потому что вреда от них больше, чем пользы. Маршрутки загрязняют воздух, создают заторы на дорогах, к тому же большинство из них - в полуаварийном состоянии», - отметил Агеев.

Кроме того, по словам политика, более половины маршруток работает нелегально, а значит, не платит налоги в городской бюджет. «Я даю твердое обещание разобраться с этим и кардинально реформировать конкурс перевозчиков. Победить смогут те из них, кто имеет современную техническую базу и обязательно автобусы большой вместительности», - заверил транспортников кандидат в мэры .

Как сообщал УНИАН, Симферопольская городская организация Партии регионов официально выдвинула кандидатом на должность городского головы крымской столицы Виктора Агеева.