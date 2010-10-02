Литвин: никаких изменений в Конституции не будет, кроме одного

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что согласно законодательству, парламентские выборы в Украине должны состояться в марте 2012 года.

Об этом он заявил, выступая на 7-й Ялтинской ежегодной встрече в субботу в Ливадии, передает корреспондент УНИАН.

«Выборы должны состояться через 5 лет, но есть одно обстоятельство, где четко зафиксировано, что по Конституции 1996 года выборы проходят в марте последнего года полномочий Верховной Рады Украины. То есть вывод: эти выборы должны состояться по действующей Конституции в марте 2012 года», - сказал спикер.

Говоря об изменениях в Основном законе, В.ЛИТВИН заявил, что их не будет, кроме одного.

«Я хочу всех успокоить. Никаких изменений в Конституции не будет, кроме одного – нужно четко зафиксировать срок - 5 лет парламента, местных органов власти и предусмотреть переходные положения, в которых зафиксировать сроки работы нынешней власти – президента, Верховной Рады и местных органов (власти – УНИАН), которые будут избраны», - отметил спикер.

В Конституции 1996 года отмечено, что выборы проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады, тогда как В.ЛИТВИН утверждал, что речь идет о марте последнего года полномочий.

На вопрос журналистов об этом несоответствии В.ЛИТВИН сказал: "Мы советовались с юристами - закон не может иметь обратной силы в части избрания Верховной Рады".

По его словам, новая Конституция уменьшает срок полномочий президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который вступил в должность в феврале 2010 года. А по Конституции, теперь следующие выборы должны состояться в октябре 2014 года.

Поэтому, по мнению В.ЛИТВИНА, президент и Верховная Рада пойдут друг другу на встречу и сформулируют переходные положения так, чтобы и нынешний президент, и нынешний парламент имели полную пятилетнюю каденцию.