Зварич: Если бы идею Бессмертного восприняли, не было бы проблем

Европейская конфедерация партий, идею о создании которой в Украине в своё время озвучил Роман Бессмертний – это обычная европейская практика. Мы этот вопрос затрагивали во время политических переговоров об образования оранжевой коалиции год назад”, - об этом сказал постоянный представитель Президента в парламенте Роман Зварич.

“Я часто общаюсь с европейскими политиками, и они постоянно задают вопрос: когда мы, наконец, введём такую практику в нашем национальном законодательстве”, - сказал он.

“Концепция Европейской конфедерации партий сводится к тому, чтобы в закон о политических партиях внести изменения, которые бы предусматривали возможность образования конфедерации партий. Таким образом, партии получат возможность выступать субъектом избирательного процесса, - отметил Зварич. - Эта практика успешно применяется практически во всех европейских странах. Однако у нас она, к сожалению, пока еще не зашла своего законодательного воплощения. К сожалению, потому что, если бы идея создания Европейской конфедерации год назад была воплощена, сегодня у нас не было никаких технологических проблем с созданием широкого, мощного избирательного блока”.

Представитель Президента в парламенте убежден, что “к этой идее стоит вернуться. Ведь никто из тех политических лидеров, к кому мы обращались с подобными предложениями – не выступал против”.

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