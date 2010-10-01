Пинчук заявляет, что Тимошенко приглашена на форум YES

Бизнесмен, основатель и член правления «Ялтинской европейской стратегией» (YES) Виктор ПИНЧУК заявляет, что лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО была приглашена на форум, который официально открылся сегодня в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам.

«Она была приглашена», - подчеркнул В.ПИНЧУК.

Он также заявил, что в ежегодной ялтинской встрече, которая в этом году называется «Украина и мир: переосмысление перспектив», участвуют представители различных партий, в том числе и оппозиционных.

Как сказал В.ПИНЧУК, на форум прибыли представители БЮТ Григорий НЕМЫРЯ и Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК, а также представители «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, 30 сентября первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК в своем блоге на “Украинской правде” заявил, что впервые в истории Ялтинской европейской стратегии (YES) на саммит не пригласили лидера крупнейшей оппозиционной партии Украины.

Как пишет Л.КРАВЧУК, “организаторы саммита решили, что представлять точку зрения оппозиции имеет право только Арсений ЯЦЕНЮК. Странно, почему такое решение принял организатор Ялтинского саммита Виктор ПИНЧУК? Также возникает вопрос: как на этот раз известные демократы из правления объяснят такой выбор участников?”

Он напомнил, что во всех предыдущих саммитах лидеры украинской оппозиции имели возможность выступить перед мировой политической и экспертной элитой на саммите YES.