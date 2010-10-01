Литвин: покажите мне людей, которые примут такое решение

Досрочных выборов Президента и Верховной Рады Украины, проведение которых требует оппозиция, не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН журналистам в Ялте, отвечая на вопрос, возможны ли досрочные выборы в связи с решением Конституционного Суда об отмене политреформы-2004.

«Покажите мне людей, которые примут такое решение, поэтому я отвечаю - нет, это невозможно», - сказал спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что сегодняшнее решение Конституционного Суда требует проведения досрочных выборов Президента и Верховной Рады.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, решение КС, “которое принято по сценарию Виктора ЯНУКОВИЧА”, является узурпацией государственной власти.

Лидер БЮТ заметила, что в настоящее время является очевидным, что Президент Украины, парламент, правительство, Конституционный Суд и все другие представители власти избирались по другой Конституции, которую сегодня попрали. Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что эти ветви власти не наделялись от народа тем объемом власти, который себе присвоили этим решением Конституционного Суда.

«И потому вывод может быть только один - Президент, парламент, все они должны быть теперь переизбраны на безотлагательных президентских и парламентских выборах, которые надо провести под действенным мониторингом демократического мирового сообщества», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.