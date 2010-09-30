Лидер Нашей Украины пригрозил «дойти до дверей каждого нардепа»

Партия "Наша Украина" начинает активную кампанию против принятия закона о языках, включая акции протеста у стен Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Политсовета "Нашей Украины" Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Он подчеркнул, что власть не понимает, что принятие вышеупомянутого законопроекта является фактически началом войны против собственного народа. По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, по мнению «Нашей Украины», можно расценивать этот законопроект как языковой сепаратизм.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что "Наша Украина" не будет стоять в стороне и будет активно противодействовать принятию этого законопроекта. “Мы считаем, что пришло время действовать, и "Наша Украина" начинает действовать”, - сказал он.

Он сообщил, что сегодня обратился с открытым письмом ко всем народным депутатам с призывом не поддерживать законопроект, который уничтожает государственный язык. В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что народные депутаты не имеют ни права, ни мандата народа голосовать за этот документ.

В письме он также требует от народных депутатов публично высказать свою позицию по этому законопроекту: «Или вы публично обязуетесь не голосовать, или мандаты на стол и – вон из парламента».

Также в планах «Нашей Украины» - проведение акций протеста под стенами парламента и областных и районных госадминистраций.

Председатель Политсовета партии отметил, что активисты планируют дойти до дверей каждого народного депутата с требованием не голосовать за законопроект о языках. «Особенно это будет касаться тех депутатов, которые предали своих избирателей и перешли в провластную коалицию», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул, что "Наша Украина" призывает все политические силы, в первую очередь патриотические, помнить, что без них у Партии регионов нет голосов.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что "Наша Украина" также призывает власть понять, что этот документ является угрозой существования независимой Украины. «Эта угроза заключается в том, что авторы законопроекта – Партия регионов, КПУ, Блок Литвина – сознательно реализуют враждебный для наших граждан сценарий», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО. Он в который раз отметил, что "Наша Украина" будет активно противостоять этому и бороться за собственный язык.

«Мы призываем власть остановиться и понять, что этот закон является враждебным, и если Партия регионов, коммунисты, Блок Литвина попытаются протащить этот закон, это приведет к тому, что появится «Языковой майдан», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заявил, что “Нашу Украину” не остановят никакие запреты властей на проведение акций протеста. «Мы действительно обновляемся и будем действовать активно», - сказал он.

Текст открытого письма главы Совета партии "Наша Украина" Валентина Наливайченко к народным депутатам Украины приводим на языке оригинала:

"Шановні народні депутати України!

Звертаюсь до Вас за дорученням з’їзду партії «Наша Україна». Причиною нашої глибокої занепокоєності є дії влади, які ставлять під сумнів можливість Українського народу повноцінно розвиватись на своїй землі.

Українці у своїй історії пережили століття реалізації цілеспрямованої політики на знищення української мови – душі й основи народу.

Лише з проголошенням незалежності України у 1991 р. було припинено духовно-культурний геноцид Українського народу.

Проте нинішня влада хоче повернути в Україні колоніальну мовну політику. Вона несумісна із зміцненням національної єдності та державної незалежності.

Розроблений та поданий на розгляд Верховної Ради України владною коаліцією проект закону «Про мови в Україні» відверто та послідовно нівелює статус української мови як єдиної державної.

Прикриваючись красивими деклараціями про адаптацію мовного законодавства України «до стандартів міжнародного світового та європейського права в сфері мовної політики», антиукраїнські сили хочуть поновити зупинений у 1991 р. процес русифікації України.

Справжньою метою авторів даного законопроекту є зробити знання та застосування державної української мови необов`язковим. Натомість створити легальну ситуацію, за якої в усіх сферах суспільного життя безроздільно пануватиме російська мова.

З правової ж точки зору цей законопроект є спробою фактично змінити мовний режим в країні – без внесення змін до ст.10 Конституції України.

Хочу також наголосити, що запропонований законопроект суперечить Рішенню Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 р. У ньому чітко роз’яснено, що положення частини першої статті 10 Конституції України треба розуміти так, що українська мова як державна є обов`язковим засобом спілкування на всій території України в усіх публічних сферах. Інші мови можуть вживатись у певних випадках лише поряд з українською, а не замість неї, як хочуть це закріпити у новому законі «Про мови в Україні». Це – відверте зазіхання на основи конституційного ладу в Україні.

Я переконаний, що фактичне зниження статусу державної мови, яка за даними Всеукраїнського перепису населення є рідною для понад двох третин громадян, є приниженням їхньої національної та особистої гідності і викличе неминучий спротив.

Такі безвідповідальні й відверто провокаційні «ініціативи» однозначно посилюють ризики політичного розколу України.

Нещодавній з’їзд політичної партії «Наша Україна» у своїй заяві одностайно наголосив, що відмова влади від досягнутого національного мовного компромісу, розмивання державного статусу української мови є спробою ревізії самого державного ладу.

Вважаємо, що дана ситуація є чи не найбільшою за усі попередні роки незалежності України загрозою українській державності, миру та спокою у суспільстві.

У зв’язку з цим закликаю вас – українських законодавців – не допустити ухвалення відверто антиукраїнського закону, який принижує честь та гідність українців у власній державі, несе реальну загрозу подальшому повноцінному розвитку українського народу.

Окремо звертаюсь до народних депутатів України, які пройшли до парламенту за списками блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». Пам’ятайте: ви стали парламентаріями не як окремі особи. Стаючи під знамена блоку, ви зобов’язалися виконувати його програму. Програму, яка містить таке положення: «Захистимо нашу ідентичність – українську мову та культуру, сформуємо єдиний інформаційний простір країни».

Наголошую: у лавах якої би політичної сили ви зараз не мислили себе – ви не маєте права підтримати злочинний проект Закону «Про мови». Зраду своєї мови, зраду самого себе не можна спокутувати нічим. Якщо ви, всупереч позиції людей – ваших виборців, підтримаєте антиукраїнський закон, на вашому імені назавжди залишиться тавро зрадника.

Звертаюсь до кожного з вас: або ви публічно зобов’яжетесь не голосувати за цей закон, або мандат на стіл – і геть з парламенту!

Голосування за цей законопроект буде рівноцінним публічному визнанню: той, хто має намір голосувати за нього, працює на знищення української мови і української державності.

Є мова – є майбутнє!

Русифікації – стоп!"