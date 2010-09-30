У Кузьмука есть свой рецепт, как спасти армию

Бывший министр обороны Украины Александр КУЗЬМУК считает, что предложенный правительством законопроект №6644, который предполагает реализацию излишних армейских объектов вместе с земельными участками, «может играть очень положительную роль».

Об этом А.КУЗЬМУК заявил в комментарии УНИАН.

Комментируя негативные отзывы об этом законопроекте со стороны главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО, Бывший министр оборы сказал: «К сожалению, комитет законопроект очень тщательно не изучал, а его стоит посмотреть. Идея заложена неплохая. Если этот законопроект будет хорошо изучен, в первую очередь в Министерстве обороны, Минюсте и других заинтересованных министерствах, этот закон может играть очень положительную роль».

При этом А.КУЗЬМУК прокомментировал заявление А.ГРИЦЕНКО, что нынешний состав Комитета Верховной Рады, который он возглавляет, по уровню подготовки и опыту работы якобы самый сильный за все годы. «Будем говорить прямо, - сказал А.КУЗЬМУК. - У председателя комитета удивительная манера приписывать себе все лучшее. В отличие от него, я имею непосредственный контакт с Комитетом ВР по вопросам безопасности и обороны, начиная с 1995 года. И могу сравнить, какой комитет лучше, какой хуже, а какой эффективнее. Да, сегодня комитет имеет в своем составе одного премьер-министра, двух вице-премьер-министров, двух министров обороны, заместителя министра, но это не говорит о том, что этот комитет работает лучше, чем предыдущие. Некорректно так заявлять. Комитет – традиционно сильный, независимо от того, кто входит в его состав и кто его возглавляет, прошу это подчеркнуть». По мнению А.КУЗЬМУКА, «исключительно работал комитет, который возглавлял Георгий КРЮЧКОВ, эстафету и традиции перенял Борис АНДРЕСЮК. Я могу отметить эти комитеты».

На замечание о том, что А.ГРИЦЕНКО выступает против существования спецфонда, благодаря которому, по планам Минобороны, военные смогут получить жилье, А.КУЗЬМУК заявил: «Спецфонд бюджета – это необходимая реальность, но не сегодняшнего дня. Он возник в тяжелые времена инфляции, это была как вынужденная мера. Когда-то он отживет свое, но это не означает, что одной командой, одним взмахом шашки решить, что спецфонду не быть!».

В ответ на вопрос «Что на Ваш взгляд может спасти сегодняшнюю украинскую армию?», А.КУЗЬМУК сказал: «Ответ очень простой. Кроме военных, все остальные должны перестать считать себя военными. За все негативное, что происходит в армии, в последнюю очередь виноваты военные. Они становятся грудью, чтобы исполнять свои профессиональные обязанности, чему их учили. А финансирование армии и постановка ее нужд в последние ряды приоритетных задач - приводит к тому, что, к сожалению, периодически случалось в истории многих народов. Если народ не хочет кормить свою армию – ему предстоит кормить чужую. С этим афоризмом трудно не согласиться».