Эксперт: куда смотрят члены Гуманитарного совета при Президенте?

Члены Гуманитарного совета при Президенте Украины должны на ближайшем заседании, которое запланировано на 30 сентября, поставить перед главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ вопрос о категорической неприемлемости законопроекта «О языках в Украине».

Об этом заявил вице-президент Украинской PR-лиги, политический консультант и автор Языкового баланса Олег МЕДВЕДЕВ.

«Если уж такие люди, как Иван ДРАЧ, Богдан СТУПКА и Дмитрий СТУС, своим присутствием в этом совете решили систематически освящать гуманитарную политику ЯНУКОВИЧА, они должны восстать против этого проекта, или же своим молчаливым согласием и безразличием способствовать рождению закона, который уничтожит украинский язык, - заявил О.МЕДВЕДЕВ. – Нонконформистскую линию должны были бы, хотя бы в этом случае, занять Анна ГЕРМАН, Лариса СКОРИК и некоторые другие члены Совета».

Отсутствие у русского языка статуса государственного компенсируется более ощутимым его присутствием во всех сферах общественной жизни по сравнению с украинским. В целом по стране, как свидетельствует Языковой баланс, везде, кроме образования, рекламы и кинотеатрального проката, доминирует русский язык. В целом, уровень распространенности и применения украинского языка не соответствует ни этническому распределению населения на украинцев или россиян (77,8% к 17,3%), ни количеству граждан, которые считают родным, соответственно, украинский или русский язык (67,5% к 29,6%), ни реальной языковой бытовой практике, когда приблизительно равное количество людей применяет украинский и русский языки.

«Следовательно, языковая политика должна обеспечить равные возможности для украиноязычного и русскоязычного сообществ в Украине, и при такой справедливой постановке вопроса законодательство, на самом деле, нуждается в изменениях для более глубокой защиты украинского, - считает О.МЕДВЕДЕВ. - Но даже если исходить из того, что Партии регионов очень необходимо, особенно перед выборами, что-то сделать для русского языка, законопроект мог бы быть куда более гуманным относительно украинского, чем тот, который внесли Александр ЕФРЕМОВ, Петр СИМОНЕНКО и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ».

Суть законопроекта, по мнению О.МЕДВЕДЕВА, кратко можно выразить так: «Украина - только для русскоязычных».

«В проекте, вопреки декларациям, которые в нем содержатся, прописана технология перехода от нынешней украинско-русской асимметричной двуязычности к полной русской одноязычности. Законодатели тщательно вычистили из законодательства все мероприятия по поддержке украинского языка на телевидении, радио, в кинопрокате и рекламе: в заключительных положениях проектом предусматривается внесение изменений аж в 30 законов, которыми регулируется применение языков. Наверное, они понимают: без специальной государственной поддержки в виде обязательных квот его присутствия в тех или иных сферах, украинский язык через одно-два поколения утратит реальную коммуникативную функцию и превратится в мертвый язык. За примером, как это работает, далеко ехать не нужно: стоит проанализировать пример Беларуси. Принцип свободного выбора языков участниками рынка является, конечно, демократическим и понятным, однако, учитывая украинский исторический контекст, для Украины он неприемлем. Для этого сначала нужно обеспечить, чтобы в рынок оба языка и языковые группы входили в равных конкурентных условиях», - отметил О.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, проект выходит далеко за пределы Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств, «хотя изобилует ссылками на нее». «Призванная защищать языки, которым угрожает исчезновение, в Украине Хартия используется для того, чтобы закрепить господствующее положение… самого сильного из всех применяемых в стране языков!», - отмечает эксперт.

По его словам, краеугольный камень проекта – введение статуса русского как регионального языка, который - так уже выписано - будет иметь приоритет над государственным, функционируя не наряду с ним, а вместо него.

О.МЕДВЕДЕВ допускает, «что в предвыборном угаре народные депутаты - формальные авторы проекта могли не достаточно внимательно прочитать то, что подмахнули. Но ясно, что непосредственно писали его опытные инженеры человеческих душ из «Русского мира», которые прекрасно знают законы функционирования языка как социально-коммуникативного явления, и понимают, как превратить украинский в социальный хлам, непрестижный и непрактичный язык, архаично-этнографический пережиток. Проект ЕФРЕМОВА-СИМОНЕНКО-ГРИНЕВЕЦКОГО – это Валуевский циркуляр и Эмский эдикт с поправкой на современные информационно-коммуникационные технологии».