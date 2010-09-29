Неделя качественного сервиса-2010 от Британского Совета
Британский Совет в Украине начинает Неделю качественного сервиса-2010. 4–10 октября в 2010 г.
4–10 октября в 2010 г.приглашаются все желающие.
В программе – показ мод от Marks & Spencer, автограф-сессия Андрея Куркова, подарки для гостей и хорошее настроение!
Неделя качественного сервиса (Customer Service Week) – это ежегодное событие, во время которого представительства Британского Совета во всем мире отмечают важность качественного сервиса и высокой культуры обслуживания клиентов. Ежегодно это событие празднуют сотни организаций в Великобритании и других странах мира.
Во время Недели Британский Совет благодарит своих партнеров, друзей, клиентов за сотрудничество и доверие и дарит хорошее настроение всем, кто пожалует к БС в гости!
Нынешняя Неделя приурочена к совершеннолетию Британского Совета в Украине – этой осенью украинскому представительству организации исполняется 18 лет.
В программе Недели достаточно много ярких событий:показ коллекции стильной одежды от Marks & Spencer сотрудниками Британского Совета (пятница, 8 октября, 16:00);
автограф-сессия украинского писателя Андрея Куркова, презентация последних книг автора и общение с читателями и гостями (среда, 6 октября, 16:00 – 17:30);
постоянная лотерея для посетителей;
шанс для партнеров и друзей Британского Совета попробовать себя в роли работника Центра работы с клиентами (в течение недели);
представление концепции «Зеленого офиса» и советов о том, как без особого труда можно заботиться об окружающей среде, экономя деньги (в течение недели);
презентация инсталляций и арт-изделий, изготовленных собственноручно из офисных материалов, которые подлежат вторичной переработке (пятница, 8 октября, 17:00);
сюрпризы, вкусные подарки и смешные и веселые истории из жизни Британского Совета.
Деятельность Британского Совета в Украине – это ежедневная работа с клиентами: слушателями языковых курсов, кандидатами на получение международных языковых и профессиональных квалификаций, почитателями культуры и современного искусства Великобритании, партнерскими организациями, журналистами и участниками наших проектов.
Веб-страница Недели: http://www.britishcouncil.org/uk/ukraine-about-us-customer-service-week.htm
Более подробная информация: Британский Совет в Украине Киев, ул. Г.Сковороды, 4/12 Тел. (044) 490-56-00
Киев, ул. Г.Сковороды, 4/12
Тел. (044) 490-56-00info@britishcouncil.org.ua
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