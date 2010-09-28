"Форум": к расколу БЮТ в Киевсовете привела меркантильность

Последние события во фракции Блока Юлии Тимошенко в Киевском городском совете стали закономерным последствием меркантильного формирования закрытых списков. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева», один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ в связи с расколом во фракции БЮТ в Киевсовете.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, в блок были набраны люди, которые не принимали активного участия ни в политике, ни в общественной деятельности. «По всей видимости, в списки они попали небесплатно. В 2008 году эти люди не являлись активистами партий, входящих в БЮТ, и включение их в списки на выборах в Киевсовет нивелировало саму идею досрочных перевыборов», – подчеркнул он.

Общественный деятель пояснил, что Киевсовет пятого созыва (2006-2008 годы) упрекали, прежде всего, в незаконных землеотводах, застройках, и это было одной из главных причин его роспуска. «В то же время, киевляне, которые хотели поменять такую власть, на выборах 25 мая 2008 года, голосуя за БЮТ по закрытым спискам, невольно ввели в Киевсовет такие сомнительные фигуры как Денис МОСКАЛЬ», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

По его словам, среди «раскольников» из фракции БЮТ – в основном застройщики, которые пришли в Киевсовет не защищать интересы киевлян, а пробивать незаконные землеотводы под свои незаконные застройки.

Вместе с тем, акцентировал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ, значительную часть в списке БЮТ занимают чиновники. «Они годами сидели на своих должностях, ничем себя с положительной стороны не проявили, и в БЮТ находились только из-за его рейтинговости в столице. Это первый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Александр НЕЗНАЛ, первый заместитель председателя Святошинской райгосадминистрации Семён БОРИСЕНКО и ряд других», – отметил В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер «Форума» обратил внимание на то, что такой подбор кандидатур в списки не мог не сработать негативно против БЮТ. «Создаётся впечатление, что люди были собраны лихорадочно и из корыстных побуждений. Логичнее было бы сформировать избирательный список из партийцев, а не из тёмных лошадок», – подчеркнул В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

В итоге, по словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, когда стал вопрос о ликвидации райсоветов в столице, выяснилось, что значительная часть «бютовских» депутатов проголосовала «за», несмотря на официальную позицию фракции по этому вопросу.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также подчеркнул, что до сих пор окончательно неизвестно, кто тогда проголосовал за ликвидацию райсоветов. «Доступа к результатам голосования никто не имеет, хотя в Киевсовете установлена система «Рада», которая позволяет узнать итоги поимённого голосования. Это засекречивается умышленно и делается специально, чтобы не дать возможности оценить действия депутатов, которые вопреки своим обещаниям и надеждам киевлян действуют исключительно в своекорыстных интересах», – заявил общественный деятель.

«Из-за таких волков в овечьих шкурах выборы в Киевсовет 2008 года оказались обманкой. Если даже казавшийся монолитным БЮТ находится в таком состоянии, что уже говорить об остальных фракциях – Блоке Леонида Черновецкого, Блоке Виталия Кличко, Блоке Литвина, «Гражданском активе Киева», Партии регионов, Блоке Николая Катеринчука. Эти люди исчерпали лимит доверия граждан и своими действиями подтвердили необходимость незамедлительных перевыборов Киевсовета», – подытожил он.

Справка УНИАН. 25 августа Киевсовет обратился в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» по поводу возможности ликвидации районных советов. По информации СМИ, «за» проголосовали 16 членов фракции БЮТ, в частности, Юрий БЕРЕГОВЫЙ, Семён БОРИСЕНКО, Алексей ДАВЫДЕНКО, Юрий ДМИТРУК, Борис ДРОБОТ, Владимир ДРОБОТ, Сергей КОЗЫР, Денис МОСКАЛЬ, Александр НЕЗНАЛ, Дмитрий ОЛИЙНЫК, Олег ПЕТЬКУН, Василий СЕНЧУК, Виктор ТИЩЕНКО, Александр ТОЛУБИЦКИЙ, Анатолий ШЕВЧЕНКО и Роман ШТЕЙНАС.

В тот же день Совет «Блока Юлии Тимошенко» исключил из фракции БЮТ в Киевсовете некоторых из депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно отмены райсоветов.

3 сентября УНИАН получил информацию о смене руководства фракции БЮТ в Киевсовете. Согласно ей, 31 августа на заседании фракции её председателем был избран Д.МОСКАЛЬ. «За» проголосовали 17 из 32 членов фракции.

В тот же день председатель Киевской городской организации партии «Батькивщина» Анатолий СЕМИНОГА сделал заявление, в котором обвинил власть в попытке захватить контроль над фракцией БЮТ в Киевсовете и опроверг информацию о смене руководства фракции.

Несмотря на это, 9 сентября, секретарь Киевсовета О.ДОВГИЙ объявил об избрании Д.МОСКАЛЯ председателем фракции БЮТ в Киевсовете вместо Т.МЕЛИХОВОЙ. Сама Т.МЕЛИХОВА назвала события во фракции рейдерским захватом.

По данным пресс-службы БЮТ, на сегодняшний день в состав депутатской фракции БЮТ в Киевсовете входят 14 депутатов: Татьяна МЕЛИХОВА, Сергей МЕЛЬНИК, Владимир СЕМИНОГА, Владимир КОБЕЛЕВ, Виктор НАУМКО, Владимир НАУМЕНКО, Игорь СОЛОШЕНКО, Николай ЛУКЬЯНЮК, Владислав ЯРЦЕВ, Олег МЕДВЕДЕВ, Николай МЕЛЬНИК, Инна НОВАК, Дмитрий НИКУЛЬШИН и Александр БРИГИНЕЦ.