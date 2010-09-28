На НСК "Олимпийский" завершен первый этап строительных работ

На Национальном спортивном комплексе «Олимпийский» завершен первый этап строительных работ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, сегодня вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ принял участие в монтаже последней, 80-й колонны для поддержки покрытия над трибунами на ННС «Олимпийский».

«Я хочу вас поздравить, особенно строителей, с завершением первого и очень важного этапа», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Вице-премьер напомнил, что в марте этого года принимал участие в монтаже первой колонны, а уже сегодня, засвидетельствовав установку 80-й колонны, можно утверждать, что «все обещания строителей выполнены».

Отвечая на вопрос журналистов о своих ощущениях, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что чувствует то, что “мы уже с чем-то справились”. “То есть, строители справились, мы лишь пытались не мешать и финансировать. Мы вместе справились», - добавил вице-премьер-министр.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, на следующий год запланировано больше приятных и долгожданных открытий, в частности, новых аэропортов, стадионов: «В следующем году будет больше приятных событий. Поэтому будем идти по графику».

Вице-премьер напомнил, что во время чемпионата в Украине состоятся 16 матчей, в том числе два четвертьфинала, полуфинал и финал, а в Польше – 15 матчей.

В то же время Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил журналистам, что сегодня ведутся переговоры относительно закупки шести новых скоростных электропоездов к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. По его словам, эти поезда будут дневными и, соответственно, расстояние между Львовом и Киевом можно будет преодолеть, примерно, за три часа, а между Киевом и Донецком – приблизительно, за 5-6 часов. «Укрзализныця» разработает все соответствующие маршруты, главное, чтобы нам успели их поставить», - добавил Б.КОЛЕСНИКОВ.