Тигипко знает, когда у Януковича могут упасть рейтинги

Для проведения серьезных реформ в стране предпочтительнее является президентско-парламентская форма правления.

Об этом заявил вице-премьер Сергей Тигипко в эфире телеканала ICTV.

"Если вы возьмете примеры удачно проведенных реформ, то, как правило, это были президентские формы правления, или президентско-парламентские формы правления", - сказал он.

При этом Тигипко отметил, что централизация власти не должна привести к сворачиванию демократических процессов в стране.

"Я убежден, что тут не нужно сворачивать никакие демократические процессы, действительно, тут нужно, чтобы поддерживало все общество", - заявил вице-премьер, добавив при этом, что речь также идет и предоставлении регионам больших полномочий.

С другой стороны Тигипко напомнил о том, что централизация власти несет и риски для президента.

"Если только централизация власти произойдет, а после этого изменений в стране не будет, то я сразу могу сказать - президент резко утратит все рейтинги и переизбраться у него шансов будет чрезвычайно мало", - подчеркнул он.

Также он заметил, что при парламентской форме правления сложно будет осуществить непопулярные шаги по реформированию экономики.

"У нас руки будут опускаться, и мы снова будем заговаривать, принимать вторичные вопросы, а по самым критичным, серьезным вопросам решения приняты не будут", - уточнил Тигипко.

Украинская правда