Янукович объяснил Могилеву роль милиции в выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что участие сотрудников МВД, СБУ, прокуратуры, налоговой службы в выборах является неуместным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с министром внутренних дел Анатолием МОГИЛЁВЫМ.

«Служба в правоохранительных органах, служение закону, охрана правопорядка должны быть вне политики», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ обсудил с министром план мероприятий, направленных на обеспечение честных и прозрачных выборов в Украине. «Эти выборы должны стать очередным шагом в утверждении демократии в Украине, поэтому они должны пройти свободно», - подчеркнул глава государства.

Он отметил о недопустимости какого-либо административного давления.

Министр выразил мнение о нецелесообразности участия работников милиции в выборах в местные советы. “Основная роль милиции будет в том, чтобы обеспечить соблюдение законов и прав в процессе подготовки к выборам и во время голосования», - заверил А.МОГИЛЁВ.

В.ЯНУКОВИЧ также дал поручение министру взять под личный контроль расследование факта убийства паломника, гражданина Израиля, которое произошло в Умани 26 сентября.