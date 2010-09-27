"Наша Украина": за политреформу-2004 должны отвечать Литвин и Кучма

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН должен подать в отставку, если Конституционный Суд признает нарушение процедуры во время голосования о внесении изменений в Конституцию в 2004 году.

Об этом говорится в заявлении “Нашей Украины”, распространенном пресс-службой партии.

В партии отмечают, что В.ЛИТВИН, который возглавлял парламент и в 2004 году, должен уйти с должности – как лицо, по вине которого Украинскому государству был нанесен непоправимый ущерб в особенно значительных размерах. А органы прокуратуры, по мнению “Нашей Украины”, должны возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей такими должностными лицами, как В.ЛИТВИН и Леонид КУЧМА, который в то время находился в должности Президента Украины и взял на себя ответственность подписать этот документ.

В «Нашей Украине» отмечают, что в последнее время В.ЛИТВИН очень часто меняет свою позицию. “Не прошло еще и месяца, как ЛИТВИН авторитетно утверждал, что политреформа не может быть отменена. Теперь же он начал сильно в этом сомневаться, и утверждает, что Конституционный Суд имеет все основания для отмены изменений к Конституции 2004 года. При этом он не стесняется соглашаться с тезисом, что политреформа была принята с нарушением процедуры”, - отмечается в заявлении.

“Не хочется верить, что такое радикальное изменение взглядов главы высшего законодательного органа связано с угрозой нынешних власть предержащих обнародовать признание ПУКАЧА – без купюр. Но почему же тогда ЛИТВИН – один из «родителей» этой политреформы, – который в конце 2004 года очень гордился своей ролью в ее принятии, готов так беспрекословно и безжалостно похоронить свое детище?”, - отмечают в партии.

У «Нашей Украины» нет ни малейшего сомнения, что В.ЛИТВИН и на этот раз сделает все возможное для того, чтобы Верховная Рада “в очередной раз послушно нарушила Конституцию и процедуру – ради выполнения прихотей ЯНУКОВИЧА”.

Партия «Наша Украина» заявляет, что попытка узурпировать власть нынешним Президентом свидетельствует о неуверенности нынешней власти в своей легитимности и возможности удержаться надолго.

“Реанимация президентского статуса, которым он был до политреформы 2004 года, не будет восстановлением справедливости, а лишь угрожает Украине нарастанием авторитаризма и сворачиванием демократических процессов, которым положено начало Помаранчевой революцией”, - убеждены в партии.

“Опасно, когда существенные изменения государственного механизма осуществляются под давлением обнародования реальных обстоятельств определенных уголовных дел или для выполнения болезненных амбиций отдельных политиков. Они должны понести за совершенное ответственность – как моральную и политическую, так и юридическую”, - говорится в заявлении.

В «Нашей Украине» убеждены, что изменения в Конституцию должны вноситься лишь после всенародного обсуждения изменений, подготовленных экспертами и научными работниками. В партии напоминают, что такой проект был разработан Национальным конституционным советом, инициированным Виктором ЮЩЕНКО, и он прошел все этапы обсуждения и профессиональной экспертизы.

Авторы заявления убеждены, что именно этот проект должен быть положен в основу нового государственного механизма Украины, в котором будет существовать действенная система сдерживаний и противовесов, и который сделает невозможным узурпацию государственной власти, которая принадлежит народу Украины.