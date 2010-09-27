Азаров: налоговые органы и предприниматели имеют равные права

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ утверждает, что в проекте Налогового кодекса, переданном правительством на рассмотрение в Верховную Раду, предусмотрены равные права налоговых органов и предпринимателей.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье.

«Такая задача решена. Вопреки всему тому, что говорят о Налоговом кодексе наши оппоненты, мы установили твердое единое правило – состязательный процесс, в котором равные права у участников и суд – единый орган, который может решить спор между государством с одной стороны и предпринимателем с другой», - заявил Н.АЗАРОВ.