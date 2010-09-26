Луценко удивлен заявлением Колесниченко

Экс-министр внутренних дел, лидер политической партии “Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО удивлен заявлением народного депутата от Партии регионов Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО о том, что фестиваль повстанческой и патриотической песни «Гайдамака.ua”, какой проходит с 24 по 26 сентября в городе Ирпень под Киевом, может внести раздор в общество.

Об этом он заявил в интервью журналистам, находясь в субботу на фестивале, передает корреспондент УНИАН.

«Я думаю, что это вопрос не ко мне, а к психиатру, поскольку такие заявления просто являются бессмысленными, идиотичными, и просто вызывают лишь удивление», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив, что в любой стране «история никогда не была ровной и толерантной».

«Этот фестиваль пробуждает правильные чувства, чувства патриотизма, веру в славу своей страны, своего народа. И с моей точки зрения, таких вещей должно было бы быть больше», - отметил лидер «Народной самообороны».

В то же время он выразил сомнение, что мнение В.КОЛЕСНИЧЕНКО вряд ли является позицией партии, которую он представляет.

«Да, конечно, Партия регионов является партией пророссийской, которая внедряет российский национализм в украинскую политику, культуру, государственное управление. Но тем не менее, дойти до антиукраинских нападок, слова Богу, еще не дошло. Однако меня тревожит ситуация, когда любое украинское слово сегодня позорят», - прибавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, народный депутат Украины, председатель совета правозащитного общественного движения «Русскоязычная Украина» В.КОЛЕСНИЧЕНКО, президент Еврейского форума Украины Аркадий МОНАСТЫРСКИЙ и председатель ВОО «Правозащитной организации «Общая цель» Руслан БОРТНИК обратились с открытым письмом к председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ, в котором просят проверить законность проведения фестиваля «Гайдамака.UA», и обеспечить соблюдение Конституции Украины, законов, в том числе ст. 161 УК, запрещающей разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, унижения национальной чести и достоинства и тому подобное. Также они просят СБУ сообщить им о принятых мерах.

По мнению заявителей, музыкальные группы, принимающие участие в фестивале повстанческой и патриотической песни «Гайдамака.UA», официальная программа которого есть на сайте организатора мероприятия «Последней баррикады», отличаются «ксенофобской и националистической направленностью текстов песен».