Азаров хочет взять в долг еще два миллиарда долларов

Украина рассчитывает на активизацию сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Это сегодня на встрече с делегацией ЕБРР отметил премьер-министр Николай Азаров.

«Для нас сотрудничество с ЕБРР является перспективным и таким, которое может поддержать рост нашей экономики», - приводит слова премьер-министра департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ. Также Азаров заявил, что сейчас реализуется семь общих проектов, и Украина рассчитывает на активизацию дальнейшего сотрудничества. Глава правительства проинформировал, что Украина сейчас проводит серьезное реформирование налоговой системы, направленное на снижение налогового давления на бизнес, либерализацию налогового законодательства. Правительство рассчитывает, что это станет стимулом для инвестиционного и инновационного развития нашей страны.

«Все признают стабильность, которую создала новая власть в стране. Также мы поддерживаем те важные, политически смелые, реформы, которые новая власть начала реализовывать», - сказал Директор ЕБРР от Европейской Комиссии Вассили Лелакис. По его словам, ЕБРР и в дальнейшем будет поддерживать реформы, которые проводит Украина. В частности, до конца этого года Украина и ЕБРР намереваются подписать соглашение о предоставлении кредита ЕБРР в размере двух миллиардов долларов США под суверенные гарантии Правительства на реализацию энергетических проектов и перестройку транспортной инфраструктуры Украины в рамках подготовки к Евро-2012. «В целом, как ЕБРР, так и международные финансовые учреждения мобилизуют усилия, направленные на поддержку тех шагов, которые осуществляет Украина», - сказал он.

Директор ЕБРР от Европейской Комиссии подчеркнул, что Европейский банк реконструкции и развития будет продолжать сотрудничество с Украиной и оказывать всевозможную поддержку реализации программы реформ. «У ЕБРР есть возможность инвестировать в Украину ежегодно приблизительно миллиард. Мы готовим ряд важных проектов, которые могут быть реализованы», - подытожил Вассили Лелакис.