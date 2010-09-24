Нашей Украине поставили задачу - победить на президентских выборах

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО называет задачейиям партии “Наша Украина” победу ее представителя на будущих президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в выступлении на IX съезде партии «Наша Украина».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО выразил убеждение, что нынешняя обновленная команда «нашеукраинцев» должна изменить ситуацию в партии и в Украине к лучшему.

«Мы – специалисты по разным отраслям. Мы считаем себя патриотами. По прагматичным и взвешенным причинам мы беремся за возобновление партии «Наша Украина». Для нас – это практический инструмент изменений, выразитель и защитник национальных ценностей, прав, свобод и перспектив людей», - отметил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что нынешняя власть не понимает национальной, демократической и европейской сути Украины.

Он очертил приоритеты «Нашей Украины»: «Мы выступаем против новой волны шовинизма, русификации, совка, мы хотим поддержать всех открытомыслящих, передовых людей нашей страны. Мы хотим поддержать и заручиться взаимной поддержкой со стороны всех национальных меньшинств в Украине, которые не хотят раствориться в процессе денационализации в рамках новосоздаваемого «Русского мира».

Задачами команды «Нашей Украины» В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал мобилизацию партийного представительства в Верховной Раде: «Сегодня фракция – раздроблена и дезориентирована. Однако с помощью депутатов, которые готовы идти вместе с обновленной партией, мы будем использовать инструмент законодательной инициативы, чтобы предлагать альтернативу действиям власти».

Среди механизмов работы В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвал гражданское сопротивление любым агрессивным действиям власти, юридическую защиту граждан и предприятий, законодательную инициативу, аккумуляцию средств и возможностей для конкретных национальных проектов и т.п.

«Мы создаем сеть юридических групп защиты тех, кому нужна помощь против притеснений», - заявил он.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказал, что понимает, что не все партийные проблемы можно решить сразу: «Мы возобновляем партию для нормальной, стабильной и долгосрочной работы. Поскольку ставим долгосрочные цели».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «наша цель – обеспечить полноценную работу партии, войти в парламент и победить на будущих президентских выборах, чтобы восстановить национальный, демократический, европейский курс Украины».