У Медведько занялись изучением законности «дела Пукача»

В Генеральной прокуратуре Украины изучают материалы уголовного дела, возбужденного против бывшего генерала милиции Алексея ПУКАЧА, и законность принятого в отношении него решения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сообщил в интервью журналистам, отвечая на вопрос, продлено ли следствие в деле А.ПУКАЧА, обвиняемого в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

"По делу сейчас выполняется требование статьи 217 Уголовного кодекса - ознакомление с материалами уголовного дела - решение принято следователем, который является самостоятельной процессуальной фигурой. Одновременно надзирающим прокурором изучается уголовное дело, в том числе законность принятого решения", - отметил генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что по делу А.ПУКАЧА еще будут проводиться какие-либо следственные действия, А.МЕДВЕДЬКО ответил: "Поживем - увидим".

Также генпрокурор заверил, что не подписывал приказов об увольнении кого-то из следователей. "Никто не отстранялся, все кто работал - работают", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области было выявлено обезглавленное тело, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый - А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

14 сентября 2010 года пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что досудебное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего генерала милиции А.ПУКАЧА в убийстве журналиста Г.Гонгадзе заканчивается. По данным ГПУ, следствием установлено, что заказчиком этого преступления был на то время глава МВД Украины, в настоящее время покойный, Юрий Кравченко.

17 сентября Генпрокуратура направила в суд представление с требованием до 14 декабря продлить срок содержания А.ПУКАЧА под стражей. Продлить срок ареста необходимо для того, чтобы все стороны смогли ознакомиться с материалами дела, которые в последующем будут переданы в суд для рассмотрения по сути.