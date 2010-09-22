Яворивский знает, чего боится Литвин

Рассмотрение в Верховной Раде законопроектов о языках может привести к серьезному противостоянию в парламенте и обществе.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности, народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, фракция Партии регионов хочет как можно скорее внести на рассмотрение парламента законопроект, которым предусматривается так называемое введение региональных языков, в связи с тем, что «рейтинг ЯНУКОВИЧА и Партии регионов падает, ничего с экономикой они сделать не могут, поэтому на вопросе языка хотят продемонстрировать для избирателей с востока и юга, что они что-то пытаются сделать».

В то же время В.ЯВОРИВСКИЙ отметил, что председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН «боится этого вопроса, потому что прекрасно понимает, что будет происходить в ВР». «Это может быть горячее, чем во время ратификации харьковских соглашений», - предостерегает В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, этот вопрос и для общества будет достаточно серьезным поводом для проведения протестов. Он отметил, что в Украине для многих людей «вопрос языка делает их нервы поверх кожи».

В.ЯВОРИВСКИЙ сказал, что в случае принятия закона о языках, который предлагает коалиция, «последствия для Украины будут ужасными, государство будет расколото очень фундаментально».

В.ЯВОРИВСКИЙ подчеркнул, что сегодня Партия регионов ссылается на Хартию региональных языков, которая в свое время была ратифицирована парламентом Украины. При этом народный депутат заявил, что тогда она была ратифицирована «в очень произвольном переводе». По его словам, в парламент не был передан документ, который бы перевели специалисты Министерства иностранных дел. «Ничего этого не было сделано. Был внесен тогдашним заместителем председателя ВР МЕДВЕДЧУКОМ законопроект, и он просто тогда протолкнул это безграмотное решение», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его словам, в ратифицированном тогда законе даже записали, что нужно защищать еврейский язык. «Но в мире не существует еврейского языка, а есть или иврит, или идиш», - сказал В.ЯВОРИВСКИЙ. Он отметил, что тогда в переводе Хартии относительно угрозы уничтожения языка был перевод произвольный, и он сводился к региональному языку.

В.ЯВОРИВСКИЙ утверждает, что в 2006 году Комитет ВР по вопросам культуры и духовности «подал запрос в Министерство иностранных дел с требованием подать в ВР официальный перевод Хартии». «Мы получили этот документ и сравнили с тем, который приняли, и сразу бросается в глаза то, что там намеренно пропедалированы региональные языки», - сказал народный депутат.

По его словам, в оригинале Хартии речь идет о языках, которым угрожает уничтожение, и поэтому суть Хартии в том, чтобы сохранить и защитить эти языки. По его словам, в Украине «это может касаться крымско-татарского языка, караимского, гагаузского диалекта, но русский язык к этому не имеет никакого отношения, поскольку это могучий язык, язык международного общения». Он подчеркнул, что на сегодняшний день Россия не ратифицировала данную Хартию, «хотя в ней (в России – УНИАН) около 140 языков, которые могут погибнуть».

В.ЯВОРИВСКИЙ напомнил, что вносить на замену и ставить вопрос об отмене ранее принятых по этому поводу законов «может только правительство или Президент, народный депутат Украины не имеет права этого делать».

В.ЯВОРИВСКИЙ напомнил, что в свое время Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес предложение об отмене этого закона, но парламент не рассматривал данного вопроса, а «буквально через четыре дня после коронации ЯНУКОВИЧА этот законопроект ЮЩЕНКО был отозван из парламента, потому что кто-то очень старался и хотел замести следы».

В.ЯВОРИВСКИЙ подчеркнул, что законопроект о языках, внесенный представителями коалиции, «абсолютно противоречит Конституции Украины».

В то же время он отметил, что понимает, что коалицию это не остановит, поскольку неоднократно принимались решения, которые противоречат Основному Закону государства. По его словам, нынешние члены коалиции «могут отряхнуть пыль с ботинок Конституцией и идти дальше».