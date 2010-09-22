Азаров не обещает "благоденствия" после принятия Налогового кодекса

Премьер-министр Николай АЗАРОВ прогнозирует временные потери государственного бюджета после принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины.

В частности, отметил Н.АЗАРОВ, на следующий день после принятия Налогового кодекса в Украину не придет “благоденствие и процветание”. “Будут временные потери государственного бюджета, которые мы перекроем ресурсами, которые сейчас накапливаем», - сказал премьер.

«Будет сложная ежедневная работа по восстановлению экономики и формированию абсолютно новой гражданской традиции», - сказал он.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ высоко оценил разработанный правительством проект Налогового кодекса, который уже внесен в Верховную Раду Украины.

Он отметил, что внесенный проект Кодекса насчитывает 500 страниц и заменил собой 4 тыс. страниц «разрозненных и противоречивых нормативных актов». «Действующее налоговое законодательство создавалось для переходной экономики и часто напоминало пожарную машину, которая применялась, когда где-то загорелось. В нем много лоббистских лабиринтов для избежания налогообложения, запутанные нормы, которые давали пространство для злоупотреблений как налоговым органам, так и плательщикам», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что налоговое законодательство очень часто было причиной коррупции как со стороны налоговых органов, так и налогоплательщиков, что в результате привело к тому, что Украина стала государством, в котором приблизительно половина экономики находится в тени. «Мы понимаем, что многие хотят именно по таким правилам без правил жить и в дальнейшем. Но ведь очевидно, что это консервация отсталости и путь к деградации государства. Мы предложили обществу и экономике правила экономической жизни для развитой страны», - сказал Н.АЗАРОВ.