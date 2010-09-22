В Украине начала работу группа экспертов НАТО

21 сентября в Украине начала работу группа экспертов Североатлантического альянса во главе с начальником Управления планирования Сил Департамента оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Фрэнком БОЛАНДОМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, в состав делегации экспертов Альянса вошли представители Международного секретариата НАТО, Международного военного штаба НАТО, Стратегического командования НАТО по трансформации и Офиса связи НАТО в Украине.

Главная цель визита экспертов НАТО в Украину заключается в рассмотрении вместе с представителями Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и видов Вооруженных сил Украины, других силовых структур и органов исполнительной власти государства проекта Итогового документа относительно участия Украины в процессе планирования и оценки сил международной программы НАТО “Партнерство во имя мира”.

Украинскую военную делегацию на встречах с экспертами НАТО возглавляет заместитель начальника Генерального штаба ВСУ вице-адмирал Игорь КАБАНЕНКО.

В ходе рабочих встреч стороны планируют рассмотреть ход проведения Оборонного обзора в Украине и выполнения Годовой национальной программы сотрудничества Украина-НАТО на 2010 год. Также будет рассматриваться состояние выполнения Государственной программы развития ВСУ на 2006-2011 годы.

Также в рамках визита запланирована рабочая встреча первого заместителя министра обороны Украины Владимира МОЖАРОВСКОГО с Ф.БОЛАНДОМ.

Визит экспертов НАТО по вопросам Процесса планирования и оценки сил в Украину продлится до 23 сентября.