Детектор лжи - вне закона

Министр юстиции Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ считает незаконным прием на работу государственных служащих после проверки на детекторе лжи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно законности намерений мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО принимать на работу чиновников в столичные органы власти после прохождения теста на детекторе лжи.

«Кто бы чего ни хотел делать, если в законе будет определено – возможно, будут проверять. Но я убежден, что такой практики не существует. Для этого есть другие критерии найма на государственную службу… И увольнения с государственной службы», - подчеркнул С.ГОЛОВАТЫЙ.

При этом он отметил, что в законе о госслужбе «на данный момент нет такого института как детектор лжи».

«Если кто-то из чиновников или органов делает то, что не разрешено законом, то тогда с 1 сентября прошлого года в Украине существует административное судопроизводство, которое направлено на то, чтобы лицо обратилось в суд за защитой своих прав и свобод, предусмотренных для него Конституцией, обжаловав действия должностного лица», - сказал министр юстиции.