Детектор лжи - вне закона
Минюст считает незаконным использование полиграфа против госслужащих
Министр юстиции Украины Сергей ГОЛОВАТЫЙ считает незаконным прием на работу государственных служащих после проверки на детекторе лжи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно законности намерений мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО принимать на работу чиновников в столичные органы власти после прохождения теста на детекторе лжи.
«Кто бы чего ни хотел делать, если в законе будет определено – возможно, будут проверять. Но я убежден, что такой практики не существует. Для этого есть другие критерии найма на государственную службу… И увольнения с государственной службы», - подчеркнул С.ГОЛОВАТЫЙ.
При этом он отметил, что в законе о госслужбе «на данный момент нет такого института как детектор лжи».
«Если кто-то из чиновников или органов делает то, что не разрешено законом, то тогда с 1 сентября прошлого года в Украине существует административное судопроизводство, которое направлено на то, чтобы лицо обратилось в суд за защитой своих прав и свобод, предусмотренных для него Конституцией, обжаловав действия должностного лица», - сказал министр юстиции.