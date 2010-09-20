Азаров не учел 500 поправок Банковой к Налоговому кодексу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу принять Налоговый кодекс, который был бы максимально благоприятным для малого и среднего бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами в АП, комментируя распространенное в экспертной среде мнение о том, что проект Налогового кодекса является максимально благоприятным для большого бизнеса во вред среднему и малому предпринимательству.

Соответственно, сказал С.ЛЕВОЧКИН, в Администрации Президента прорабатывают поправки к кодексу. По его словам, подготовлены уже около тысячи таких поправок. “Пока 500 поправок не учтены”, - сообщил глава АП.