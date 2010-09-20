Азаров не учел 500 поправок Банковой к Налоговому кодексу
16:46, 20 сентября 2010Политика
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Левочкин - о предложениях Президента
|Сергей Левочкин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН на встрече с журналистами в АП, комментируя распространенное в экспертной среде мнение о том, что проект Налогового кодекса является максимально благоприятным для большого бизнеса во вред среднему и малому предпринимательству.
Соответственно, сказал С.ЛЕВОЧКИН, в Администрации Президента прорабатывают поправки к кодексу. По его словам, подготовлены уже около тысячи таких поправок. “Пока 500 поправок не учтены”, - сообщил глава АП.
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