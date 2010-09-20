Евросоюз сделал заявление о свободе слова в Украине

Европейский Союз обеспокоен ситуацией со свободой слова, которая сложилась в Украине в последнее время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в заявлении Евросоюза о свободе СМИ в Украине, сделанном на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 16 сентября, текстом которой владеет наше агентство.

«Мы напоминаем заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, сделанные в апреле этого года, о поддержке плюрализма в СМИ и обеспечении защиты журналистов в ответ на определенные тревожные события в сфере свободы СМИ в Украине», - отмечается в заявлении.

«В этом контексте ЕС выражает глубокую обеспокоенность исчезновением украинского журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА в августе», - говорится далее в документе. При этом ЕС приветствовал личное внимание Президента В.ЯНУКОВИЧА к расследованию исчезновения журналиста и его призыв к правоохранительным органам сделать все возможное для его розыска. «Мы продолжим внимательно следить за проведением следствия», - отмечается в заявлении ЕС.

В документе также подчеркивается важность того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу без опасения и угроз.

«В этом контексте ЕС выражает свою обеспокоенность недавними сообщениями о насилии и притеснениях в отношении медиа-профессионалов в Украине», - говорится в заявлении.

ЕС также выразил надежду на дальнейший прогресс в расследованиях новых и старых уголовных дел, касающихся журналистов, в частности, дела об убийстве Георгия Гонгадзе.

ЕС приветствовал запланированный на 11-12 октября этого года визит Постоянного представителя ОБСЕ по вопросам свободы прессы Дуни МИЯТОВИЧ в Киев с целью получить из первых рук информацию, касающейся ситуации со свободой СМИ в Украине. При этом ЕС заявил, что рассчитывает на хорошее сотрудничество украинской власти с Представителем ОБСЕ.

Кроме того, ЕС заявил о готовности и дальше углублять свои отношения с Украиной, а также помочь правительству Украины в обеспечении медиа-плюрализма в стране.

ЕС также отметил с удовлетворением имплементацию ряда важных реформ в Украине и подчеркнул важность уважения в ходе реформ к основным ценностям, таким как демократия, верховенство права и права человека.