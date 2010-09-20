У Януковича считают, что 50-летние бумаги не могут быть опасными

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН и заместитель главы АП Анна ГЕРМАН не поддерживают “засекречивания” исторических документов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на встрече с журналистами в АП, комментируя проблему “засекречивания” исторических документов, С.ЛЁВОЧКИН выразил убеждение, что “документы 50-летней давности не могут нести опасность”, поэтому он не может поддерживать такую “засекреченность”.

Присутствующая на встрече заместитель главы Администрации Президента А.ГЕРМАН сказала: “На этой встрече нас уже двое, кто занимает такую позицию”. “А, учитывая Президента - трое“, - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

По его словам, Президент четко заявлял о своей позиции по этому поводу, поэтому он сделает все, чтобы донести ее понимание до общественности и действовать соответствующим образом.

Как сообщал УНИАН, 11 марта 2010 года председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что спецслужбе следует сократить работу с архивами и сосредоточиться на своих основных задачах. «Очень много материалов рассекречено. Но правду, которую нужно было донести до украинского народа, та правда донесена...», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. Он отметил, что есть некоторые вопросы к способам и методам рассекречивания материалов. «Потому что, к счастью или к сожалению, забота спецслужбы, прежде всего, в том, чтобы охранять свои секреты, охранять законы, которые эти секреты создавали», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В сентябре 2010 года большой резонанс вызвало возбуждение СБУ уголовного дела в отношении директора мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО. Его обвинили в том, что он якобы хотел передать третьим лицам материалы, представляющие государственную тайну.