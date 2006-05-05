Рыбачук кормит журналистов пирожками

14:40, 05 мая 2006
Политика
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Репортеры не могут уйти на обед

Журналистов, собравшихся под Секретариатом Президента, угощают пирожками. Как передает корреспондент «Главреда»,их раздают сотрудники Секретариата.

С 12 часов Виктор Ющенко встречается с лидерами партий, прошедших по результатам выборов в ВР. Каждый из участников переговоров пообещал на короткое время выйти к журналистам. Пока с представителями СМИ общался только премьер-министр Юрий Ехануров.

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