Власть увидела ”сговор против населения”

Депутат Киевсовета Иван САЛИЙ предлагает бесплатно без ограничений перевозить в маршрутных такси города граждан, относящихся к льготным категориям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на очередном заседании расширенной коллегии КГГА во время обсуждения поднятого Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ вопроса об общественном транспорте в столице.

«Я нигде в мире не видел такого количества частных перевозок. Это какой-то сговор против населения», - сказал мэр Киева.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что напрасно Киев отказался от трамваев, которые являются экологически чистым видом транспорта и сейчас широко используются в Европе. Он подчеркнул, что хочет как можно скорее узнать обо всех транспортных проблемах города.

В ответ на это И.САЛИЙ заметил, что самым первым его предложением по данному вопросу является: «Чтобы при вашем руководстве все маршрутки возили пенсионеров на равных. И за это они получали определенную компенсацию (из бюджета города – УНИАН)».

Он также согласился с тем, что отказ от трамваев был ошибкой, и соглашается с тем, что в Киеве действует слишком широкая сеть частных перевозчиков и что необходимо действительно развивать коммунальный транспорт.