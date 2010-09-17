В Кремле радуются, что Янукович и Медведев встречаются уже восьмой раз

Отношения Украины и России вернулись в русло дружбы и добрососедства и обретают новое качество.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля, подготовленных ко встрече президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

«С марта 2010 года президенты России и Украины встречаются уже восьмой раз. Резко возросла интенсивность контактов между представителями двух стран во многих сферах, налаживается конструктивный, заинтересованный, рабочий диалог. В целом кардинально изменилась атмосфера в российско-украинских отношениях. Все это – яркое свидетельство тому, что двухсторонние связи не просто вернулись в естественное для них русло дружбы и добрососедства, но обретают новое качество, на деле подтверждая стратегический характер нашего партнерства», - говорится в материалах пресс-службы Кремля.

Предполагается, что в ходе встреч президенты России и Украины углубленно обсудят актуальные вопросы многогранного сотрудничества на ближайшее время и на перспективу. Особое внимание будет уделено экономической составляющей отношений. Отмечается, что Украина является одним из ведущих партнеров РФ в этой области, и в январе-июне 2010 года двухсторонний товарооборот увеличился почти в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил почти 16 млрд. долларов. При этом динамика торговли с Украиной значительно опережает темпы роста внешнеторгового оборота России в целом.

Ожидается, что главы двух государств рассмотрят состояние и перспективы взаимодействия в таких сферах как топливно-энергетический комплекс, транспорт, наука и техника. Большое внимание будет уделено теме интеграции атомных энергопромышленных комплексов РФ и Украины. Планируется углубленно обсудить вопросы, связанные с реализацией совместных программ в области авиационной промышленности.

Также отмечается, что важным связующим звеном двухстороннего партнерства является кооперация в сфере транспорта. Стороны обсудят, в частности, перспективы реализации проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

Президенты обменяются мнениями по проблематике расширения инвестиционного сотрудничества, в том числе в плане дальнейшего улучшения условий для деятельности бизнесменов двух стран на территории друг друга.

Президенты особое внимание уделят ситуации с прохождением на украинско-российской границе гражданами двух стран пограничного, таможенного и миграционного контроля.

Комплекс этих вопросов станет темой совещания в Глухове по вопросам функционирования пунктов пропуска на российско-украинской государственной границе, в ходе которого руководители ведомств доложат главам государств предложения по упрощению соответствующих процедур и совершенствованию работы пограничных пунктов пропуска.

Также будет затронута тема повышения эффективности взаимодействия хозяйствующих субъектов двух стран на межрегиональном уровне.

В поле зрения президентов будут находиться вопросы гуманитарного сотрудничества, в том числе развитие научно-исследовательских связей и образовательных программ. Особое внимание будет уделено тематике поддержки русского языка в Украине и украинского языка в России.

Не исключено, что президенты также обсудят перспективы заключения ряда документов, касающихся различных аспектов функционирования Черноморского флота РФ на территории Украины.

Особое внимание будет уделено актуальным международным проблемам с прицелом на дальнейшее укрепление внешнеполитического взаимодействия между Россией и Украиной. Ожидается, что президенты двух государств обменяются мнениями о возможностях расширения сотрудничества в рамках интеграционных форматов на пространстве СНГ.