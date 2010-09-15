Кучма - о деле Гонгадзе: пять лет мне жизни не давали

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА назвал дело об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе международной провокацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время пребывания в Чернигове.

"Это международная провокация, чтобы Украину скомпрометировать. Пять лет ни мне жизни не давали, ни Украине", - сказал бывший Президент страны.

По словам Л.КУЧМЫ, за организацией дела исчезновения журналиста стояли иностранные спецслужбы, и это известно. Он также сказал, что владеет информацией об участии в акциях протеста тех времен сотрудников ЦРУ.

"Это оплачивалось, а за деньги все возможно", - подчеркнул Л.КУЧМА.

Он также выразил удовлетворение тем, что в США изменился взгляд на мир, и нынешний Президент Барак ОБАМА заявил об отсутствии намерений транспортировать демократию в мир.